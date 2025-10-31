Sostenibilità e Turismo in Spagna: Le Iniziative Futuri

A Roma si è svolta la seconda edizione di “Spain Talks”, un evento organizzato dall’Ufficio del turismo spagnolo in collaborazione con Turismo di Lanzarote e la Comunitat Valenciana, presso gli Horti Sallustiani. L’incontro, intitolato “Spain Talks: Caring for the Future”, mira a promuovere la Spagna come esempio di sostenibilità nel turismo, favorendo lo scambio di idee tra professionisti del settore.

Il meeting ha affrontato l’impatto del turismo sull’ambiente, l’economia e la società, dando priorità a pratiche più sostenibili. Gonzalo Ceballos Watling, Consigliere del Turismo di Spagna in Italia, ha annunciato l’approvazione di una strategia turistica con l’obiettivo di porre le persone al centro, considerando turisti, residenti e lavoratori come componenti fondamentali delle comunità.

Durante una tavola rotonda, l’Amministratore Delegato di Turismo Lanzarote, Héctor Fernández Manchado, ha evidenziato la crescente pressione legislativa per incentivare la sostenibilità, sottolineando l’impegno delle Canarie e di Lanzarote in questa direzione, per affrontare anche i cambiamenti climatici.

Carmen Sahuquillo, dell’Agència Valenciana del Turismo, ha parlato dell’importanza della gestione ambientale ed economica del turismo. Ha sottolineato che il turismo deve generare valore per le comunità locali e preservare la cultura tradizionale.

Piedad Martín, della FAO, ha messo in evidenza il ruolo fondamentale dell’agricoltura e della gastronomia locale nel turismo, sottolineando l’importanza dei Sistemi Importanti del Patrimonio Agricolo Mondiale in Spagna per mantenere l’identità culturale.

L’evento si è concluso con la premiazione per la Sostenibilità Turistica, che ha riconosciuto iniziative in diverse categorie.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo