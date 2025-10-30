19.8 C
Sostenibilità e Innovazione nel Turismo Italiano: Le Chiavi del Futuro

Ravenna, Genova, Modena e Roma saranno le città protagoniste del roadshow organizzato da Economia Pulita, che si svolgerà nel corso del 2026. Questo tour si focalizzerà su temi cruciali come la logistica semplificata, la digitalizzazione nel turismo e nella mobilità, e il panorama infrastrutturale post-PNRR. L’iniziativa include incontri tra politici, amministratori, economisti e imprenditori, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e l’efficienza nel settore.

Il primo appuntamento si terrà a Ravenna il 26 febbraio 2026. Si discuterà della nuova Zona Logistica Semplificata Emilia-Romagna, creata grazie a un protocollo tra Regione, Agenzia delle Dogane e Autorità di Sistema Portuale. L’accordo mira a rendere più efficiente il sistema logistico, con il porto di Ravenna come fulcro di una rete che comprende interporti e collegamenti ferroviari. Questo incontro si concentrerà su strategie per attrarre investimenti e semplificare normative, puntando anche sull’adozione di Report di sostenibilità per le PMI.

Il secondo evento si svolgerà a Genova il 10 aprile 2026, dove si ripeterà l’evento Be Digital, dedicato alla digitalizzazione e all’innovazione nel settore della mobilità. La giornata, che avrà luogo sulla Nave Costa Toscana, prevede confronti tra aziende e istituzioni sui temi della gestione dei dati e della mobilità turistica.

La tappa successiva sarà a Modena il 29 maggio, con un incontro volto a esplorare il turismo nelle città d’arte minori, come Perugia e Parma. Infine, a ottobre 2026 Roma ospiterà un incontro sul bilancio del PNRR riguardante infrastrutture e logistica, esaminando i risultati ottenuti e le prospettive future di investimento.

