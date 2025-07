Sostenibilità e Cooperazione: il Futuro del Territorio Carsico

Recentemente si è svolto un incontro dedicato alla valorizzazione dell’area carsica che coinvolge Monfalcone, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari. L’incontro è stato organizzato dall’assessore Antonio Garritani, insieme al sindaco di Doberdò, Peter Ferfoglia, e al referente per le Politiche Ambientali di Ronchi, Alessandro Bassi.

Le tre amministrazioni sono attivamente impegnate nello sviluppo del Parco Internazionale della Memoria, che prevede investimenti per quasi 8 milioni di euro. Il progetto include il miglioramento dei centri visitatori, come Gradina, la sistemazione dei sentieri interni e la valorizzazione del percorso dei Castellieri. L’obiettivo ora è ampliare la collaborazione tra i comuni per promuovere iniziative di sostenibilità e protezione della biodiversità, attraverso nuovi progetti regionali.

Un esempio di queste iniziative è l’Ecomosaico, che ha visto la partecipazione di enti pubblici, Forestale e privati nella rimozione di piante infestanti e nel ripristino della landa carsica, inclusa l’attività di pascolo non invasivo. Durante l’incontro, sono stati esaminati anche i servizi ecosistemici, che si riferiscono ai benefici derivanti dal miglioramento dell’ambiente circostante. In particolare, sono state analizzate due zone umide, i laghetti di Doberdò e Pietrarossa, e le Mucille di Selz, che rappresentano un importante sistema di risorgive.

Infine, le amministrazioni di Monfalcone, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari hanno programmato una nuova riunione a settembre, dopo la pausa estiva, per valutare ulteriori progettualità in base alle informazioni raccolte.