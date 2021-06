Il nostro Paese si appresta a investire nei prossimi anni oltre 190 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto su due fronti strategici: da un lato, la digitalizzazione, e dall’altro, la sostenibilità. La consapevolezza del governo italiano rispetto all’importanza di questo tandem è ormai acclarata, ma si può dire altrettanto dei cittadini italiani? A quanto pare ancora no, se non altro perché c’è tanta confusione attorno al tema della sostenibilità, sopravvalutiamo le nostre conoscenze tecnologiche e non usiamo la tecnologia per rendere più sostenibili le nostre vite.

L’interrogativo da cui ha preso le mosse la ricerca “Italiani e Sostenibilità Digitale: cosa ne sanno, cosa ne pensano”, realizzata dal Digital Transformation Institute, è un interrogativo tutt’altro che secondario. Se il binomio sostenibilità-innovazione dovrà accompagnare il nostro futuro, la profonda comprensione delle caratteristiche, delle peculiarità e delle sfide che compongono il paradigma della cosiddetta “sostenibilità digitale” (in estrema sintesi, l’utilizzo delle tecnologie per lo sviluppo di modelli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica) si configura come una condizione pressoché imprescindibile per garantire più consapevolezza, competenza ed efficacia.

La fondazione di ricerca per la sostenibilità digitale ha esplorato in particolare il rapporto tra i cittadini italiani e tre concetti fondamentali di questa fase storica: la sostenibilità, il digitale e la sostenibilità digitale. Dalla ricerca emerge uno spaccato decisamente complesso e variegato, che spazia dalla percezione dell’urgenza delle scelte sostenibili al contrasto tra opportunità e rischi in tema di trasformazione digitale.

Ad esempio, per quel che riguarda la sostenibilità, una quota importante degli italiani pensa di conoscere il tema (l’80% afferma di avere una conoscenza abbastanza o molto precisa del concetto di sostenibilità). Tuttavia, si rileva una grande confusione che porta le persone a interpretare il concetto in una dimensione prettamente ideologica, senza che tale concetto abbia un impatto reale nei comportamenti o nelle azioni. Emblematico in questo senso è il 62% di cittadini che sconta una scarto tra la visione di sostenibilità ritenuta prioritaria (46% ambiente, 28% individuo e 16% economia) e le scelte di vita quotidiana coerenti con la visione stessa.

E per quanto attiene la tecnologia? Anche in questo caso i contrasti sono molto forti. Il 92% delle persone ritiene che il digitale sia fonte di opportunità (anche se il 71% ritiene che se ne debbano comprendere ancora i rischi), ma il 65% degli intervistati sostiene anche che è fonte di diseguaglianza, perdita di posti di lavoro ed ingiustizia sociale. Da notare inoltre come la paura nei confronti della tecnologia aumenti proporzionalmente al diminuire della competenza: di fatto meno si conoscono le tecnologie più le si temono e questo rapporto inversamente proporzionale, sottolinea lo studio, mette in evidenza il ruolo centrale delle azioni istituzionali rivolte ad aumentare il livello di consapevolezza e di competenza digitali degli italiani.

Gli stessi motivi rendono in salita anche la strada verso la sostenibilità digitale, ossia l’uso della tecnologia come strumento di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Benché la maggior parte degli italiani abbia ben chiara l’urgenza di affrontare problemi come il cambiamento climatico (74%) e l’inquinamento (76%), nella vita di tutti i giorni, la maggior parte non fa quanto potrebbe per favorire una maggiore sostenibilità. Solo il 10% degli italiani usa regolarmente applicazioni a supporto della riduzione dei consumi, mentre il 13% le usa raramente. Il 27% dichiara di non conoscerne l’esistenza. Il dato più significativo, però, è rappresentato da quel 49% che, pur specificando di conoscerne l’esistenza, comunque non le adotta.

Se da una parte le persone non usano il digitale come strumento di sostenibilità, dall’altra non si rendono nemmeno conto dell’impatto effettivo della digitalizzazione sull’ambiente. Più della metà degli intervistati sostiene che l’impatto ambientale della digitalizzazione sia forte (61% del totale). Eppure, solo il 13% riesce a quantificare correttamente il consumo effettivo di un’ora a settimana di streaming video, che equivale al consumo di due frigoriferi collegati 24 ore. Insomma, non solo non sfruttiamo appieno la tecnologia digitale come risorsa per lo sviluppo sostenibile, ma non ci rendiamo nemmeno pienamente conto di quale sia il suo reale impatto ambientale.