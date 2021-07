Dalla mobilità all’agricoltura, dalla sanità all’industria fino all’abitare: la sostenibilità è l’unica via per ripartire e costruire un futuro migliore, e permea tutti i settori.

In Italia c’è già chi sostiene che la sostenibilità sarà il nuovo lusso del futuro. Per raggiungere tale obiettivo, la rivoluzione digitale ha un ruolo chiave. Inoltre, comporta opportunità di crescita economica e sociale.

È quanto è emerso dal tavolo istituzionale sulla transizione ecologica che si è svolto in ambito della nona edizione del WMF, il più grande festival italiano sull’innovazione digitale e sociale che si è tenuto dal 15 al 17 luglio al Palacongressi di Rimini. Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto all’inaugurazione dei lavori del WMF – We Make Future, ha dichiarato: “Dobbiamo investire in AI, smart cities, fintech, cybersecurity. Innovazione e digitale al centro della nostra visione per l’Europa di domani”.



intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio



Nella tre giorni riminese, ideata dal CEO di Search On Media Group Cosmano Lombardo, è andata in scena una visione a 360° del futuro sostenibile. Ha coinvolto l’intervento di diverse voci istituzionali al ricco programma di tavoli di lavoro e panel. È stato così possibile analizzare e comprendere le dinamiche delle linee guida del piano d’azione nazionale nell’ambito del Next Generation EU e delle missioni del PNRR. La transizione ecologica, con riferimento a mobilità sostenibile e modelli di sharing economy, è stato quindi il tema su cui si è concentrata la prima giornata del WMF 2021, ospitando il tavolo di lavoro dal taglio istituzionale e accademico a cui ha preso parte anche Enrico Giovannini.

intervento di Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha così ribadito che: “Le innovazioni passano per il fare: nel modo in cui lavoriamo, ci spostiamo, andiamo in vacanza. Il cambiamento che il PNRR sta imponendo al nostro Paese è un cambiamento profondo”.

Tutta la società può contribuire a questa trasformazione: è l’opinione che ha condiviso anche il Prorettore dell’Università di Pisa Marco Raugi nel suo intervento alla tavola rotonda. Ha poi sottolineato l’importanza dell’aspetto comunicativo e della commistione tra tecnologia, economia e abitudini sociali per permettere ai cittadini di “imparare a cambiare le proprie abitudini con consapevolezza e in chiave sostenibile”. In ambito della mobilità sostenibile, il presidente di Assosharing Matteo Tanzilli ha quindi ribadito quanto i nuovi servizi di mobilità, come ogni innovazione, vadano presi per mano e normati. E della necessità di azioni comuni, coerentemente con le linee guida europee, ha parlato anche Giulio Lo Iacono, coordinatore operativo ASviS.

L’intervento del Presidente della Commissione Industria del Senato Gianni Pietro Girotto è, poi, servito per ricordare fra l’altro i fattori sociali e culturali: “la filiera delle fonti fossili – ha dichiarato – non paga le esternalità negative che produce. La grande maggioranza di persone non sa che noi paghiamo ogni anno milioni di euro di sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili, più delle rinnovabili”. Tra gli appuntamenti in agenda al Festival anche l’incontro con Patrizio Bianchi, Ministro dell’istruzione dell’università e delle ricerca intervenuto sul ruolo dell’innovazione, digitalizzazione e formazione in tema di sostenibilità.