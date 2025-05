Sostenibilità: Come i Giovani Vedono il Futuro

La sostenibilità è fondamentale per il futuro, con particolare riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il Secondo Rapporto 2025 sui giovani e la sostenibilità in Italia offre un’analisi della maggiore indagine mai condotta su questo tema. Risulta che i ragazzi tra i 16 e i 34 anni mostrano un’“indifferenza strisciante” verso la sostenibilità, simile a quanto già osservato nel Rapporto Eikon 2024 per l’intera popolazione italiana.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com