Lo sapevate che l’olio per friggere, anziché finire negli scarichi dei nostri lavandini, potrebbe servire a produrre green diesel? E che gli scarti di chi produce vino possono diventare materia prima per prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari? E che la carta ha 7 vite, come i gatti? Non sono fantasticherie né scoperte di fantomatici scienziati americani, ma esperienze made in Italy che dimostrano la tesi di Marco Frittella: l’Italia ha un lato green e non è neanche tanto piccolo. Una frase che può sembrare una provocazione ma che, spiega Frittella, è in realtà supportata da numeri e dalle tante storie di eccellenza italiana raccolte nel suo libro ‘Italia Green’. Di queste storie e del volume si parlerà anche a ‘Spiegamelo!’, il primo festival italiano dedicato alla divulgazione, che si terrà a Salsomaggiore dal 24 al 27 settembre.

Fonte