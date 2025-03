Sostenere le Coppie nell’Accesso a Tecniche PMA Avanzate

Le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) variano significativamente nei risultati. In Italia, solo il 32,5% dei centri di secondo e terzo livello ha effettuato oltre 500 cicli, rispetto a una media europea del 50,1%. È essenziale affrontare questo divario attraverso informazione, educazione e supporto economico per le coppie, affinché possano accedere ai trattamenti più moderni ed efficaci disponibile nei centri pubblici o privati convenzionati. Antonio Pellicer, professore di Ostetricia e Ginecologia all’Università di Valencia e fondatore dell’Istituto valenciano di infertilità (IVI), commenta i risultati della Relazione 2024 sulla legge 40/2004 riguardante la PMA, sottolineando l’importanza di migliorare accesso e qualità dei trattamenti. L’incremento dell’informazione e il supporto alle coppie possono contribuire a ottimizzare i risultati e garantire una maggiore equità nel trattamento dell’infertilità in Italia.