Sostegno economico per l’inclusione lavorativa delle disabilità

L’obiettivo principale è promuovere l’autonomia delle persone con disabilità e garantire la loro inclusione nel mondo del lavoro. A questo scopo, sono stati istituiti contributi nell’ambito dell’avviso pubblico “casa-lavoro”, che offrono un rimborso per le spese sostenute nel 2024 da chi è disabile e ha un contratto di lavoro, per il tragitto verso il posto di lavoro.

L’Assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune ha approvato 32 domande, destinando una somma complessiva di 54mila euro. Secondo l’assessore, questi contributi rappresentano un aiuto fondamentale per promuovere l’inclusione sociale attraverso il lavoro. In un periodo di difficoltà economica, il bando è stato uno strumento importante per tutelare l’autonomia e il diritto al lavoro dei cittadini. Si ringraziano anche gli operatori dello Sportello sociale Non Autosufficienza per il loro supporto.

Ogni beneficiario riceverà un contributo che non supererà i 3mila euro, come rimborso per le spese del tragitto casa-lavoro nel corso del 2024. I rimborsi sono previsti per chi utilizza un veicolo privato, con una misura di 0,70 centesimi per ogni chilometro percorso, e per coloro che ricorrono a taxi o servizi di trasporto sociale per raggiungere il lavoro.