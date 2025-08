Sostegno del governo al vino italiano: un incontro strategico

Oggi si è svolto a Roma un incontro cruciale riguardante la filiera vitivinicola italiana, ospitato nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha guidato il meeting, al quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimere il supporto del governo verso un settore considerato essenziale per l’economia e l’immagine del Paese.

L’incontro ha segnato l’inizio di un percorso strategico volto a proteggere e rilanciare il vino italiano, attualmente sotto minaccia a causa di fattori esterni, come i dazi statunitensi e le campagne prohibizioniste. Meloni ha sottolineato l’importanza del vino nella dieta mediterranea, evidenziando la necessità di distinguere tra un consumo appropriato e uno eccessivo.

In relazione ai dazi e alla negoziazione tra Unione Europea e Stati Uniti, Meloni ha ribadito l’impegno del governo a tutelare i prodotti italiani. Ha suggerito la necessità di raggiungere un accordo che stabilisca indicazioni chiare per settori specifici, comunicando alle controparti americane che certi prodotti italiani, come il vino, non possono essere facilmente sostituiti con alternative locali.

Il presidente del Consiglio ha concluso rimarcando la disponibilità del governo a sostenere i produttori di vino, riconoscendo l’importanza del loro lavoro non solo per l’economia italiana, ma anche per la reputazione del Paese nel panorama internazionale.