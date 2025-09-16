28.4 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Economia

Sostegno all’Export Italiano: Pacchetto India da 500 Milioni

Da StraNotizie
NEWS

SIMEST, la società del Gruppo CDP dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha annunciato l’avvio del “Pacchetto India”, un programma di 500 milioni di euro pensato per sostenere l’export e gli investimenti delle aziende italiane nel mercato indiano. Da oggi, è disponibile un plafond di 200 milioni di euro per finanziamenti agevolati, gestito da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’Amministratore delegato di SIMEST, Regina Corradini D’Arienzo, ha sottolineato come queste misure rappresentino un passo strategico per rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati con alto potenziale. Il programma è parte dell’azione coordinata del Sistema Italia, coinvolgendo CDP, SIMEST e ICE, e si focalizza sulla promozione degli investimenti, con un’attenzione particolare alle PMI e al Mezzogiorno.

Le risorse sono destinate sia alle aziende già attive nell’export sia a quelle che si avviano per la prima volta, sostenendo progetti di investimento e scambi commerciali con l’India. Il nuovo strumento si integra nel Piano d’Azione per l’Export, volto a rafforzare strutturalmente le capacità delle imprese italiane nei mercati internazionali.

Il programma prevede un contributo a fondo perduto fino al 20% per PMI, startup innovative e imprese del Mezzogiorno, e del 10% per altre aziende. Gli interventi finanziabili includono il rafforzamento patrimoniale, innovazione, transizione digitale e green, formazione, ricerca di partner e partecipazione a eventi di matchmaking.

Completano il Pacchetto India ulteriori 300 milioni di euro disponibili per sostenere l’export di beni di investimento e servizi verso il mercato indiano, introducendo anche agevolazioni sui crediti fornitori per facilitare le esportazioni italiane.

Articolo precedente
Elezioni a Issogne: cambiamento o continuità nel futuro?
Articolo successivo
Temptation Island conquista il pubblico in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.