Sostegno alle Imprese Italiane: Intesa Sanpaolo e Lavoro

Intesa Sanpaolo si distingue come un attore chiave nel supporto all’economia italiana, investendo in progetti mirati per promuovere la crescita delle imprese e l’occupazione. In un contesto economico in continua evoluzione, la banca punta su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione, rispondendo alle sfide della disoccupazione giovanile e alla scarsa partecipazione femminile nel mercato del lavoro.

Recentemente, Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, ha presentato la strategia di Intesa Sanpaolo al Meeting di Rimini, sottolineando l’importanza del sostegno bancario in un periodo di incertezze economiche e l’impegno a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La banca ha annunciato un piano sociale di 1,5 miliardi di euro entro il 2027, destinato a potenziare gli investimenti nelle aree vulnerabili e a supportare l’inclusione nel mondo del lavoro, in linea con le iniziative ESG.

Intesa Sanpaolo ha avuto un impatto significativo nel Terzo Settore, creando o preservando 18.700 posti di lavoro attraverso finanziamenti specializzati. Inoltre, ha erogato 29 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine alle imprese italiane. Questo credito sostiene investimenti in innovazione, sviluppo di nuovi mercati e ampliamento dell’occupazione.

Un elemento innovativo è il progetto S-Loan Soluzione Lavoro, mirato a facilitare le assunzioni di giovani e donne, favorendo condizioni di finanziamento vantaggiose per le imprese. La banca offre anche piani di credito per investimenti in sostenibilità e digitalizzazione, migliorando l’efficienza delle aziende.

Intesa Sanpaolo si conferma così un partner strategico per l’occupazione e lo sviluppo economico italiano, sostenendo politiche inclusive e investimenti volti a promuovere una crescita sostenibile e competitiva.