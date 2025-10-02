14.5 C
Sostegno alle assunzioni nel settore editoriale in Italia

Da StraNotizie
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha annunciato, tramite un comunicato, l’adozione di un decreto che prevede incentivi per le assunzioni e per la digitalizzazione nel settore editoriale e radiotelevisivo. Il decreto offre due principali tipi di contributi.

Il primo riguardano i datori di lavoro che operano nel settore editoriale, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiofoniche e televisive. Questi riceveranno un contributo forfetario di 10.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato di lavoratori under 36 con competenze nell’innovazione tecnologica e digitale, effettuate nel corso del 2025.

Il secondo tipo di contributo è destinato alle imprese editrici di quotidiani, periodici, agenzie di stampa e emittenti televisive e radiofoniche. Queste aziende possono ottenere un incentivo pari al 70% delle spese sostenute nel 2025 per l’adeguamento e l’ammodernamento delle loro infrastrutture e processi produttivi, favorendo così la transizione digitale.

I dettagli sui requisiti e sulle modalità di accesso a questi contributi saranno definiti con ulteriori provvedimenti.

