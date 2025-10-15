18.8 C
Sostegno alla Russia: aumenta la frustrazione di Trump su Kiev

Da stranotizie
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha affermato che il sostegno all’Ucraina resta costante rispetto all’anno precedente. Durante la ministeriale della difesa, ha indicato che molti Paesi potrebbero aderire all’iniziativa Purl, che prevede l’invio di mezzi cruciali come sistemi di difesa aerea. Rutte ha sottolineato l’importanza di proteggere i civili e le infrastrutture critiche dagli attacchi russi.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione, affermando che Putin sta affrontando gravi difficoltà in una guerra che avrebbe dovuto vincere rapidamente e ha subito perdite significative. In Ucraina, Zelensky ha revocato la cittadinanza al sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, accusandolo di avere un passaporto russo.

Il conflitto continua a generare drammatiche conseguenze sul campo: un bombardamento ucraino ha causato una vittima e un ferito a Horlivka, nella regione di Donetsk, mentre l’esercito russo ha affermato di aver conquistato nuovi territori.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti stanno valutando l’invio di missili Tomahawk a Kiev, ma la questione resta complessa a causa della necessità di lanciatori specifici e delle ripercussioni che ciò potrebbe avere con Mosca.

Infine, le autorità ucraine hanno ordinato l’evacuazione di famiglie con bambini dalla zona di Kupiansk per motivi di sicurezza.

