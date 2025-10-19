16 C
Sostegno al Sud: opportunità economiche per il turismo e l’export

Da stranotizie
Il Governo ha approvato una manovra volta a sostenere il turismo e altre aree strategiche, includendo misure per stimolare l’export e l’internazionalizzazione delle imprese. Tra gli aspetti principali ci sono l’estensione del credito d’imposta e il rifinanziamento della Decontribuzione Sud, che sono ben accolti dagli imprenditori del Mezzogiorno.

La manovra prevede investimenti significativi nel turismo, destinando 50 milioni di euro per ciascun anno fino al 2028 per incentivare investimenti privati nel settore. Questo approccio mira a valorizzare le potenzialità turistiche del Sud, già in crescita, come dimostrano i recenti aumenti nel numero di visitatori e nel traffico aereo. Eventi importanti, come l’America’s Cup a Napoli, contribuiranno a rafforzare ulteriormente l’economia di questa area.

Il Governo ha anche destinato risorse per potenziare l’export, adeguato in settori come quello farmaceutico e agroalimentare. La legge prevede un incremento di 100 milioni di euro per il fondo dedicato alla promozione degli scambi per il periodo 2026-2028, oltre a un aumento per il sostegno agli investimenti delle PMI.

In merito ai contratti di sviluppo, sono previsti 250 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni per il 2028, come risposta alle richieste degli imprenditori locali. La manovra conferma inoltre la proroga del credito d’imposta per la creazione di opportunità imprenditoriali nella Zes unica, un settore strategico per la ripresa economica del Mezzogiorno.

Queste misure offrono un framework più solido per gli investimenti delle imprese locali, permettendo una pianificazione a lungo termine.

