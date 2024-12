Sostegno a Matteo Messina Denaro: Perquisizioni in ospedali e indagine su un oculista a Palermo

Le Forze dell’Ordine di Palermo stanno indagando per identificare i medici e i sanitari che avrebbero assistito Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. Tra i primi indagati c’è l’oculista Antonino Pioppo, accusato di aver firmato diverse ricette mediche trovate nel rifugio del boss a Mazzara del Vallo. Le indagini hanno portato alla perquisizione degli ospedali Civico e Villa Sofia di Palermo, così come dello studio privato di Pioppo.

La Direzione Distrettuale Antimafia sta indagando sul ruolo di vari professionisti della salute nel sostegno a Messina Denaro, noto boss mafioso. I Carabinieri del ROS hanno condotto ispezioni nel covo del boss nel febbraio 2023, da cui sono emersi legami tra strutture sanitarie e il latitante. L’attenzione si concentra principalmente sulle ricette mediche datate 2016 e 2020, firmate dall’indagato Pioppo, le quali corrispondono alle necessità cliniche di Messina Denaro, affetto da strabismo.

L’oculista, 69 anni, ha avuto ruoli importanti nel sistema sanitario, avendo ricoperto in passato il ruolo di primario a Villa Sofia e attualmente prestando servizio al Civico. Il nome che appare nelle ricette, Andrea Bonafede, è stato utilizzato da Messina Denaro durante la sua latitanza, ma non è chiaro se Pioppo fosse consapevole del legame tra il nome e il boss mafioso.

Le indagini sono scaturite proprio dal rinvenimento delle ricette, facendo emergere una rete di sostegno che potrebbe coinvolgere ulteriori professionisti sanitari. La situazione è complessa e l’indagine prosegue per scoprire l’eventuale complicità di altri medici e rivelare il grado di conoscenza che questi avevano riguardo al vero volto del latitante che cercavano di assistere.

In questo contesto, l’uscita del film “Iddu”, che tratta della figura di Matteo Messina Denaro, ha sollevato controversie. Il film sarà proiettato in molti cinema, ma non in quello di Castelvetrano, il paese natale del boss, evidenziando l’impatto che la sua figura continua a esercitare sulla società e sulle istituzioni locali.