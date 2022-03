«Grazie a un mio emendamento al decreto Sostegni ter che stiamo approvando in Senato, sarà possibile stabilizzare e assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2023, anche gli assistenti sociali, oltre che gli operatori sanitari. Si tratta di un’importante modifica alla legge di Bilancio 2022, che aveva già previsto una misura per la stabilizzazione del personale sanitario assunto in modo precario per far fronte alla pandemia da Covid e dalla quale erano però rimasti esclusi appunto gli assistenti sociali, del ruolo sanitario. Con questa modifica sarà possibile inquadrare oltre 250 assistenti sociali impiegati nelle Usca, nei reparti di neuropsichiatria infantile e nei consultori». Lo dice la senatrice del Pd Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità, che ha parlato in aula nel corso della conversione in legge del decreto Sostegni-ter.

«Un altro importante emendamento – prosegue Paola Boldrini – riguarda la proroga al 31 dicembre 2022 dell’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili dei comuni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012, in analogia con quanto avviene per i comuni colpiti dal terremoto del 2016. Infine, un emendamento ha esteso agli specializzandi la possibilità di impiego per la raccolta di sangue. Manca all’appello ancora il risarcimento per le famiglie dei medici deceduti per Covid, su cui dobbiamo continuare a lavorare».