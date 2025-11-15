19.8 C
Sostegni per il turismo in Italia: come richiedere i contributi

Da stranotizie
Il Ministero del Turismo ha recentemente pubblicato un decreto che stabilisce le modalità per accedere ai contributi destinati ai costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del settore turistico-ricettivo.

Il decreto, identificato come prot. n. 261768/25, attua le disposizioni di un decreto precedente e fornisce dettagli su termini e procedure operative. Questa iniziativa è il risultato delle misure incluse nell’articolo 14 di un decreto legge, successivamente convertito in legge.

Il provvedimento mira a sostenere il comparto turistico, facilitando così l’accesso ai servizi abitativi per i lavoratori del settore.

