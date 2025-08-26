Sostegni alle PMI in Italia: incentivi per fiere e innovazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto diverse agevolazioni e misure di sostegno per le imprese italiane. Tra le novità, il decreto ministeriale richiede alle aziende che accedono a specifici incentivi di stipulare una polizza contro i danni da eventi calamitosi. Questa misura sarà controllata sia al momento della domanda che dell’erogazione.

Tra i provvedimenti significativi c’è il sostegno al settore fieristico e ai mercati rionali. Il Ministero ha pubblicato un decreto che prevede finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) per partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, con un budget di 7,88 milioni. Inoltre, sono previsti 1,97 milioni per sostenere gli organizzatori di fiere attraverso contributi per l’innovazione nell’organizzazione degli eventi, sia in presenza che in modalità digitale.

Per i mercati rionali, sono stati stanziati 10 milioni per progetti di ammodernamento e sostenibilità ambientale, riconoscendo il loro ruolo economico e culturale.

Un’altra misura, “ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, mira a supportare la creazione di imprese giovanili e femminili con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto, coprendo fino al 90% delle spese. Le micro e piccole imprese costituite da meno di 60 mesi possono beneficiare di fondi per un massimo di 3 milioni, con un totale di 577 milioni stanziati.

Infine, il programma di Digital Transformation sostiene la trasformazione tecnologica delle imprese, offrendo un contributo massimo del 50% delle spese ammissibili. Sono previsti finanziamenti per un importo totale di 100 milioni.

Il Nuovo Ecobonus è un ulteriore incentivo per la mobilità sostenibile, con 150 milioni stanziati per l’acquisto di veicoli non inquinanti, disponibile sia per privati che per aziende.