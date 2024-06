sostanze chimiche eterne sono state trovate dove non dovrebbero essere

Gli scienziati dell’Università di Cardiff hanno fatto una scoperta allarmante riguardante la presenza di sostanze chimiche persistenti e dannose nelle lontre britanniche. Si tratta dei PFAS, composti noti anche come “forever chemicals” per la loro lunga durata nell’ambiente.

Non è la prima volta che vengono trovate tracce di queste sostanze inquinanti negli animali. Attraverso il progetto Otter Project, i ricercatori hanno analizzato campioni di lontra provenienti da tutto il Regno Unito, allo scopo di monitorare i livelli di contaminazione da PFAS nelle acque dolci locali. L’obiettivo era valutare la concentrazione di queste sostanze chimiche, la loro persistenza ambientale e i potenziali rischi ecologici e per la salute.

Emily O’Rourke, membro del team di ricerca, ha spiegato che i PFAS vengono ampiamente utilizzati in diverse industrie grazie alle loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti. Questi composti finiscono spesso nell’ambiente attraverso gli scarichi industriali, le acque reflue, le discariche e le schiume antincendio a base di PFAS. Essendo predatori apicali delle acque dolci britanniche, le lontre possono assorbire le sostanze attraverso la dieta, rendendole ottimi indicatori di contaminazione ambientale. A costo della loro salute però.

Uno di questi composti, l’F-53B utilizzato nell’industria della galvanizzazione in Cina, è stato trovato in 19 su 20 lontre esaminate, suggerendo che entra nell’ambiente britannico attraverso prodotti importati o il trasporto a lunga distanza dall’Asia. I ricercatori hanno espresso preoccupazione per il fatto che alcuni di questi nuovi PFAS potrebbero essere meno regolamentati in alcuni paesi piuttosto che in altri e ciò causerebbe un inquinamento incontrollato a livello globale.