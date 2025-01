Sostanze che creano dipendenza nei cani: è necessario fare attenzione

Esistono sostanze e attività che possono creare dipendenza nei cani, ed è fondamentale prestare attenzione a questi fattori per la loro salute. L’addestramento è importante, indipendentemente dall’età del cane, e può avvenire con successo grazie all’impegno dei proprietari. È essenziale comprendere i segnali di dipendenza nel proprio animale, specialmente riguardo al gioco. Marika Gravili, addestratrice, offre consigli sui social per aiutare i proprietari a capire meglio il comportamento dei cani.

Il gioco è cruciale per i cani, e la fase di conclusione è fondamentale: se non viene rispettata, la produzione di endorfine può diventare continua. Ciò porta al rilascio di alcaloidi e dopamina, creando così dipendenza nel cane. La produzione eccessiva di cortisolo può avere effetti negativi sulla salute mentale e fisica dell’animale. Gravili mette in guardia sull’importanza di gestire il gioco, sottolineando che “giocare è una cosa seria”.

Il comportamento del cane durante il gioco, come l’inchino, può denotare l’intenzione di divertirsi, ma in situazioni di stress o ansia, questo gesto può segnalare disagio. Ogni comportamento ha un significato intrinseco e riflette l’evoluzione del cane come compagno dell’uomo, evidenziando la loro intelligenza emotiva rispetto ad altre specie. I cani, eredi dei lupi, hanno adattato le loro abitudini per integrarsi nella società umana, migliorando così la qualità della vita insieme a noi.