Sossio Aruta avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi, ma alla fine è stato escluso, come annunciato da lui settimane fa su Instagram.

“Tanti sono i messaggi che sto ricevendo in questi giorni, che manco riesco a contarli, sulla mia possibile partecipazione all’Isola dei Famosi” ha esordito Sossio Aruta sul suo profilo Instagram. “Per questo motivo ho deciso di rompere il silenzio e di comunicarvi che non faccio parte del cast di Ilary Blasi“ ha proseguito. “Ho deciso di scrivervi queste parole anche per dirvi grazie perché mi avete dimostrato tantissimo affetto e tutto questo mi commuove. Volevo ringraziarvi per esserci sempre e in futuro chissà che io non partecipi realmente al programma,. Mai dire mai”.