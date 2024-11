Sospiro di sollievo per McTominay

Se la Juventus dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic per la sfida contro il Milan, il Napoli può invece tirare un sospiro di sollievo per Scott McTominay. Durante la partita Polonia-Scozia, il centrocampista del Napoli ha accusato un problema al piede a un quarto d’ora dalla fine, suscitando preoccupazione sia tra i tifosi azzurri che tra i fantallenatori. Tuttavia, secondo quanto riportato da SkySport, McTominay non ha subito alcun infortunio e sarà quindi disponibile per la prossima partita del Napoli contro la Roma, in programma domenica alle 18, valevole per la tredicesima giornata di campionato.