Sospiro di sollievo per Maignan: solo un risentimento

Nessuna lesione per Mike Maignan: sarebbe questo l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto in mattinata il portiere rossonero dopo il problema al flessore che lo aveva costretto al cambio con il Newcastle.

Solo un risentimento per il francese, che verrà valutato quotidianamente e potrebbe anche essere a disposizione per il Verona, impegno per cui Stefano Pioli potrebbe però scegliere la via della cautela e affidarsi comunque a Sportiello, per un rientro del francese con il Cagliari.

Fantacalcio.it per Adnkronos