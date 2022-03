Sul web c’è chi si guadagna da vivere facendo video su TikTok o YouTube, chi fa l’influencer e poi c’è Priscila Beatrice, che ha fatto mezzo milione di follower su Instagram come sosia di Rihanna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Priscila Beatrice (@priscila.beatrice) (@priscila.beatrice)

La 30enne brasiliana recentemente è stata ospite di un programma tv che l’ha seguita in un aeroporto. Selfie, urla, lacrime e anche una ragazza che ha voluto baciarle il pancione, Priscila ha scatenato il caos. In effetti la somiglianza tra Priscila e la vera Rihanna (che ci ha promesso un album che se è incinta) è impressionante. Anche se quel pancione penso sia…



Quem disse que a Rihanna não veio para o Brasil? pic.twitter.com/PMlhowRjFK — Tracklist (@tracklist) March 26, 2022

SAIU A NOTÍCIA E O MUNDO NAO ACREDITOU… Rihanna está no Brasil junto com a Cantora Avril lavigne #Lollapalooza2022 #LollaBR pic.twitter.com/4oUnm1hQ0L — Mathuh Fenty Del Rey (@MathuhSFenty) March 25, 2022

De carona no Lollapalooza, sósia de Rihanna faz sucesso por ruas de SP Mineira Priscila Beatrice, sósia de Rihanna, circulou por São Paulo e confundiu muitos fãs que acharam estar diante da artista original Leia: https://t.co/EbEVhwjW7X pic.twitter.com/POqDJBRipC — Metrópoles (@Metropoles) March 26, 2022

Rihanna tem uma sósia em São Paulo. Priscila Beatrice é digital influencer e fã da cantora. pic.twitter.com/0iartJr1sz — José Norberto Flesch (@jnflesch) March 24, 2022

Non solo Priscila Beatrice: Adele, l’altra sosia di Rihanna.

Nel 2014 Adele, una ragazza inglese è diventata popolare in tutto il mondo come sosia di Rihanna. La 30enne grazie a questa somiglianza ha fatto anche i big money tra serate in locali e collaborazioni con grandi marchi.

“Ciao sono Adele e sono la sosia di Rihanna. Quotidianamente le persone mi scambiano per lei. La prima volta che mi hanno detto che ero simile a lei ero a scuola e i miei compagni guardando le foto di Rihanna mi dicevano che ero uguale a lei. Più lei diventava famosa e più mi fermavano pensando che fossi lei. Le persone per strada mi chiedono dei selfie e io li concedo volentieri per farli felici. Quando vado a fare shopping so già che succederà qualcosa. Di solito arrivano gruppi di ragazze che urlano ‘Rihanna’. Ormai per me è normale essere la sosia di Rihanna, è la mia vita ed è naturale”.

