Sosia di Britney muove accuse choc: “Volevano la impersonassi nel nuovo video”

Siamo ad un passo dal comeback di Britney Spears, che ha appena annunciato l’uscita del suo libro e che presto rilascerà anche un singolo in collaborazione con Will.i.am, Mind Your Business. Tra tutte queste belle novità però su TikTok e Twitter sta circolando un’indiscrezione a dir poco inquietante. Ashley Pitzer è una ballerina abbastanza nota sui social, che si guadagna da vivere soprattutto come sosia di Britney. La donna si esibisce a eventi, serate e a feste di ogni tipo. Nei giorni scorsi Ashley ha rivelato di essere stata contattata da un presunto regista che le avrebbe chiesto di raggiungerlo a Cannes per registrare il video di Mind Your Business.

Stando alla versione della Pitzer l’uomo le avrebbe detto che lei avrebbe dovuto impersonare la vera Spears e che avrebbero reso tutto più reale con l’uso del deep fake. Se fosse vero sarebbe a dir poco scandaloso, anche se onestamente quale regista darebbe informazioni così riservate e compromettenti senza prima aver fatto firmare un contratto di riservatezza? Nel dubbio vi lascio con le dichiarazioni della sosia.

Ashley, le rivelazioni della sosia di Britney Spears.

“A inizio giugno mi è stato chiesto di essere Britney Spears per il video di Mind Your Business. Loro volevano usare la tecnica del deep fake e farmi indossare un bikini giallo. Ho chiesto se Britney avesse accettato la cosa e loro non mi hanno risposto. Ho quindi declinato gentilmente l’offerta. Un regista mi ha scritto su Instagram e voleva che volassi a Cannes entro due giorni. Il mio agente ha chiesto un contratto e che fosse specificato che tutto era stato accettato anche dalla Spears. C’erano già dei campanelli d’allarme fin dall’inizio di questo progetto. Non ho mai visto dei fogli e nemmeno so se questo regista fosse reale e parlasse per Britney. Il mio manager ha chiesto come mai fossi stata scelta proprio io. Gli è stato detto che Will.i.am apprezzava molto il mio modo di ballare e muovermi. Ma perché non usare la vera Britney? Così tante cose che non quadrano. Questa cosa del deep fake è molto strana. Noi però abbiamo chiesto così tante conferme prima di rifiutare. Si saranno detti ‘troviamo un’altra sosia di Britney che non fa la diva, che non chiede così tante cose e che salta nel progetto perché cerca la fama’. Questa non sono io, amo Britney, sono un’attrice, una ballerina, una cantante e non accetto un progetto di questa tipologia”.

