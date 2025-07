Sorveglianza Veterinaria 2025: Controllo Virus West Nile e Usutu

La sorveglianza per il monitoraggio di virus trasmessi da zanzare è un tema cruciale per la salute pubblica. Nel 2025, la Asl Toscana Sud Est ha attivato un piano per la sorveglianza del virus West Nile e del virus Usutu, entrambi potenzialmente pericolosi per la salute umana e animale.

Questi virus, veicolati principalmente dalle zanzare del genere Culex, possono causare gravi malattie neurologiche. La sorveglianza si basa su un approccio coordinato tra servizi veterinari, enti locali e cittadini, mirando a identificare rapidamente la circolazione di questi virus per attuare misure preventive tempestive.

Il piano prevede due modalità di sorveglianza. La sorveglianza passiva consiste nell’analisi di uccelli selvatici trovati morti, con la richiesta ai cittadini di segnalare eventuali ritrovamenti. La sorveglianza attiva include il prelievo di campioni da species bersaglio, come gazze e cornacchie, con un obiettivo di raccolta di 300 esemplari nelle province di Siena e Grosseto, e 250 in quella di Arezzo.

Nel primo semestre del 2025 sono state raccolte rispettivamente 203, 337 e 138 carcasse nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, superando gli obiettivi prefissati. Parallelamente, è attivo un monitoraggio delle zanzare attraverso trappole posizionate in aree a rischio, con analisi frequentate per rilevare la presenza di virus.

Infine, è prevista una sorveglianza clinica sugli animali, in particolare sugli equidi, per rilevare tempestivamente eventuali sintomi neurologici legati a queste infezioni. Attualmente, non sono state registrate positività al virus West Nile e Usutu negli uccelli, negli insetti o negli equidi nel territorio della Asl Toscana Sud Est.