Sortelha, il borgo-castello del Portogallo sospeso nel tempo

Arroccata a 760 metri d’altitudine, Sortelha è uno dei borghi medievali meglio conservati del Portogallo, situata nella regione della Beira Interior, nel distretto di Guarda. Questo antico paese, che sembra fuori dal tempo, è caratterizzato da strade lastricate, case in pietra granitica e una cinta muraria imponente. Sortelha fa parte della rete dei “12 villaggi storici del Portogallo” ed è un esempio di borgo fortificato medievale che controllava i confini. Per arrivare a Sortelha da Lisbona si impiegano circa tre ore e mezza in auto; da Porto, il viaggio è leggermente più breve.

Una volta giunti, il panorama è straordinario, con mura perfettamente conservate, torri di guardia e un castello del XIII secolo che offre una vista spettacolare sulla valle del Côa. La Porta da Vila introduce al borgo, decorata da un elegante balcone rinascimentale. Oltre al castello, sono da visitare la Torre Sineira, la Chiesa Matrice (Santa Maria) e la “Roccia del Bacio”.

L’atmosfera di Sortelha invita a scoprire luoghi nascosti e a contemplare un paesaggio suggestivo, mentre il Centro de Interpretação do Património offre informazioni sulla storia locale. Durante l’estate, Sortelha si anima con la rievocazione medievale “Muralhas com História”.

La cucina della Beira Interior è rustica e saporita, con piatti tipici come la chanfana e la sopa da beira, accompagnati da vini DOC locali. I ristoranti offrono menù stagionali con prodotti a chilometro zero. Sortelha è un luogo da vivere, ideale per chi cerca autenticità, silenzio e bellezza inalterata.