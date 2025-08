Sorteggio spareggi Champions League 2025/26: tutti i dettagli

La Champions League 2025/26 si avvicina, con i turni preliminari in corso che determineranno le 36 squadre che accederanno alla fase a gironi. Si avviano così gli spareggi, l’ultimo step prima dell’ingresso delle squadre più forti, che inizierà a settembre.

Il sorteggio per gli spareggi è previsto a breve ed è un momento cruciale per definire quali squadre avranno l’opportunità di competere nella fase decisiva del torneo. Gli spareggi rappresentano l’ultima possibilità per le formazioni di qualificarsi, prima della massiccia competizione che segnerà l’inizio della stagione europea.

Sarà fondamentale monitorare date e orari del sorteggio, oltre all’elenco delle squadre partecipanti, che giocheranno un ruolo significativo nel determinare i match del prossimo autunno. Con l’attesa crescente, le squadre in lotta sono pronte a darsi battaglia per un posto nella competizione più prestigiosa del calcio club.