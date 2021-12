Errore clamoroso nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. L’ex giocatore Andrej Arshavin, scelto per estrarre le palline degli accoppiamenti, dopo il Villarreal ha pescato il Manchester United come avversaria: un evidente errore, visto che le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi e per regolamento non possono affrontarsi di nuovo al primo turno dell’eliminazione diretta. I delegati Uefa sono intervenuti e hanno fantto estrarre un’altra pallina: al posto dello United è uscito il Manchester City di Pep Guardiola. Stessa città ma avversario diverso, e tutto risolto.