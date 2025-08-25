Sorteggio Champions League 2025-26: tutte le novità in arrivo

L’attesa per l’inizio della Champions League 2025-26 è palpabile. Con i playoff in fase di conclusione, l’interesse cresce per i sorteggi che stabiliranno i calendari e gli accoppiamenti delle 36 squadre che accederanno alla fase finale.

Il sorteggio della fase campionato si svolgerà giovedì 28 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo, con inizio alle 18:00. Quest’anno è stato introdotto un nuovo formato: tutte le 36 squadre saranno suddivise in un maxi girone e in quattro fasce. La composizione di queste fasce sarà rivelata il giorno stesso del sorteggio. Ogni squadra giocherà otto partite, due contro squadre di ciascuna fascia, seguendo alcune regole. Non si potranno affrontare avversarie della stessa nazione e ci saranno limitazioni sulle squadre provenienti dalla stessa federazione.

Pertanto, non assisteremo a derby tra le italiane Atalanta, Juventus, Inter e Napoli nella fase iniziale della competizione.

Il calendario della fase campionato prevede le seguenti giornate: la prima dal 16 al 18 settembre, la seconda dal 30 settembre all’1 ottobre, la terza dal 21 al 22 ottobre, la quarta dal 4 al 5 novembre, la quinta dal 25 al 26 novembre, la sesta dal 9 al 10 dicembre, la settima dal 20 al 21 gennaio e l’ottava il 28 gennaio.

Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta, i playoff sono in programma il 17-18 e il 24-25 febbraio, seguiti dagli ottavi di finale a marzo, dai quarti ad aprile e dalle semifinali tra fine aprile e inizio maggio. La finale si terrà a Budapest il 30 maggio.

Il sorteggio sarà trasmesso in streaming sulle pagine della UEFA e sui canali Sky Sport, oltre che su Now TV e sul canale YouTube di Sky.