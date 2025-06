Sorteggi UEFA Women’s Champions League: le avversarie della Roma!

La nuova stagione della UEFA Women’s Champions League si avvicina, e con essa cresce l’attesa per le squadre che parteciperanno. Oggi, a Nyon, si svolgeranno i sorteggi per il percorso di qualificazione, un momento cruciale per le contendenti.

Le ragazze della Roma Femminile scopriranno le loro avversarie nel secondo turno di qualificazione, dove entreranno in gioco come teste di serie. La cerimonia di sorteggio inizierà alle 12:00, ma le giallorosse saranno coinvolte soltanto alle 14:00. Le squadre sono divise in due fasce: nella Fascia 1 troviamo la Roma, lo Sparta Praga, il Manchester United e altre. La Fascia 2 comprende club come l’Inter e il PSV Eindhoven. Il torneo si articolerà in mini tornei a eliminazione diretta, con semifinali e finali giocate in gara unica. In caso di parità, si procederà con i tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore. Le semifinali del Percorso Piazzate si disputeranno il 27 agosto, mentre le finali per il primo e terzo posto si terranno il 30 agosto. L’attesa cresce mentre le squadre si preparano per una competizione entusiasmante.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.siamolaroma.it