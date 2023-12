Sorteggi ottavi Champions League oggi, orario e come vederli in tv

Inter, Napoli e Lazio conosceranno oggi le avversarie negli ottavi di finale di Champions League. Alle 12 sono in programma i sorteggi, con la trasmissione in diretta tv dell’evento che si svolge nel quartier generale della Uefa a Nyon. Le 3 squadre italiane hanno superato la prima fase piazzandosi al secondo posto nel girone. Nell’urna, oggi 18 dicembre 2023, roveranno nell’urna una vincitrice di un altro gruppo per le sfide che andranno in scena nell’arco di 4 settimane: gare di andata il 13-14-20-21 febbraio, match di ritorno il 5-6-12-13 marzo.

La squadre qualificate per gli ottavi, le due fasce

Agli ottavi di finale accedono 16 squadre divise in due fasce. Le prime dei gironi: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Real Sociedad, Barcellona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid. Le seconde dei gironi: Lazio, Inter, Napoli, Psg, PSV Eindhoven, Lipsia, Copenhagen, Porto.

Come funziona il sorteggio

I paletti, per il sorteggio delle italiane, sono pochi. Negli ottavi sono esclusi i derby ma Lazio, Inter e Napoli sono tutte nella seconda fascia: accoppiamenti impossibili tra loro, quindi. L’altro criterio prevede che non si possa incontrare una formazione già affrontata nella fase a gironi. L’Inter, quindi, non può essere abbinata alla Real Sociedad, che rimane un avversario potenziale per Lazio e Napoli. I partenopei non possono pescare il Real Madrid, i capitolini non troveranno l’Atletico Madrid. Per il resto, poche chance di evitare un ottavo di finale tosto.

Per tutte e 3 le squadre della Serie A, è possibile l’abbinamento con il Borussia Dortmund, che a sorpresa ha vinto il girone F davanti a Psg e Milan. A parte i gialloneri e la Real Sociedad, che gioca comunque un calcio eccellente come dimostrato nel doppio confronto con l’Inter, tutte le altre prime sono autentiche corazzate.

I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi rischiano di rimpiangere i punti persi nelle ultime 2 giornate contro il Benfica in disarmo e nello ‘spareggio’ casalingo con la Real. Per la capolista della Serie A potrebbe configurarsi il remake della finale di Champions dello scorso anno con il Manchester City oppure duelli di altissimo livello con Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Arsenal e Atletico Madrid. L’Inter se la gioca con tutte, ovviamente, ma sfide del genere sarebbero state auspicabili magari nei quarti.

Napoli e Lazio hanno meno rimpianti: il secondo posto nei rispettivi gironi è oggettivamente il risultato più logico vista la presenza delle due squadre di Madrid nei gruppi. Partenopei e capitolini hanno un’opzione in più rispetto all’Inter: potrebbero trovare, oltre al Dortmund, anche la Real Sociedad. I baschi non vanno sottovalutati, ma almeno a livello di ‘pedigree’ si presentano come rivali più abbordabili rispetto alle big del continente.

I possibili avversari di Inter, Lazio e Napoli

Le possibili avversarie dell’Inter: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund.

Le possibili avversarie della Lazio: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund.

Le possibili avversarie del Napoli: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund.

Il calendario della Champions

Ottavi di finale andata: 13/14/20/21 febbraio 2024;

Ottavi di finale ritorno: 5/6/12/13 marzo 2024;

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 15 marzo 2024;

Quarti di finale: andata 9/10 aprile e ritorno 16/17 aprile 2024;

Semifinali: andata 30 aprile/1 maggio e ritorno 7/8 maggio 2024;

Finale: 1° giugno 2024 a Londra allo stadio di Wembley.

I sorteggi in tv e streaming

I sorteggi inizieranno alle 12 nella sede della Uefa a Nyon. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport 24 e sarà disponibile in chiaro su Canale 20. In streaming saà possibile seguirlo su Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della Uefa.