Sorteggi coppe europee 2025/26: novità e sfide per le italiane

Si è svolto a Zagabria il sorteggio per i turni preliminari delle principali coppe europee di pallanuoto, ossia Champions League ed Euro Cup maschile, che per la stagione 2025/26 presenteranno un nuovo formato. Le competizioni prenderanno il via a settembre per la Champions e ad ottobre per l’Euro Cup, con l’introduzione della nuova Conference Cup che vedrà la partecipazione di Posillipo e De Akker.

Nel dettaglio, la Champions League maschile prevede che le squadre vincitrici dei primi dieci campionati del ranking European Aquatics accedano direttamente alla fase a gironi, mentre le altre, come il Brescia, devono affrontare i preliminari dal 19 al 21 settembre. L’AN Brescia si trova nel girone con i greci del Vouliagmeni e i croati della Mladost. In caso di qualificazione, potrebbe essere inserito nel girone A o C della fase a gironi, evitando il gruppo B, dove compete la Pro Recco con Jadran Herceg Novi e Jadran Spalato.

Per quanto riguarda l’Euro Cup maschile, le terze classificate dei principali campionati europei sono già qualificate per la fase a gironi che inizierà il 16 ottobre. Altre 12 squadre, tra cui Trieste, parteciperanno ai preliminari dal 3 al 5 ottobre, insieme a quattro squadre retrocesse dalla Champions League. Trieste è nel girone B dei preliminari con Stella Rossa e Montpellier, mentre la BPER Savona conosce già un avversario: i serbi del Sabac, rimanendo in attesa degli ulteriori sorteggi.