Sorteggi Champions League Volley 2025: Conegliano nel gruppo D

Oggi, 15 luglio, si sono svolti i sorteggi per le pool della CEV Zeren Group Champions League Volley presso il Broadcasting Centre Europe. Tra le squadre partecipanti, l’A. Carraro Prosecco Doc Conegliano è stata collocata nel gruppo D.

La Champions League di volley rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del calendario sportivo, riunendo le migliori squadre europee. Conegliano, campione in carica, cercherà di ripetere il successo ottenuto nelle precedenti edizioni affrontando avversari di alto livello. I sorteggi hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati, poiché ogni match promette sfide entusiasmanti e giocate spettacolari.

Il gruppo D, in cui si trova Conegliano, comprende alcune delle formazioni più forti del continente. Gli allenatori stanno già preparando le strategie per affrontare le prime partite della fase a gironi, in programma nelle prossime settimane.

Le aspettative sono alte, e il team di Conegliano punta a dominare il proprio gruppo, con l’obiettivo finale di conquistare nuovamente il trofeo. La manifestazione vedrà il coinvolgimento di squadre provenienti da varie nazioni, garantendo un alto livello di competitività e spettacolo per gli appassionati di volley.