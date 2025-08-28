32.5 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Sport

Sorteggi Champions League, le squadre italiane a confronto

Da StraNotizie
Sorteggi Champions League, le squadre italiane a confronto

È tempo di scoprire le sfide della prima fase della Champions League. Quest’edizione prevede un girone unico, dove ogni squadra giocherà otto partite da settembre a gennaio per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Le squadre posizionate dal nono al ventiquattresimo posto dovranno affrontare i playoff.

Per la Serie A parteciperanno quattro squadre: l’Inter nella prima fascia, la Juventus e l’Atalanta nella seconda fascia, e il Napoli nella terza fascia. Il sorteggio della UEFA si svolgerà a Montecarlo e inizierà alle 18:00.

Le fasce sono definite come segue:

  • Fascia 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona.
  • Fascia 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Club Brugge.
  • Fascia 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsiglia.
  • Fascia 4: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat.

Il sorteggio procederà estraendo i nomi dei club iniziando dalla prima fascia, seguito dalla selezione casuale delle avversarie. Non saranno consentiti derby tra squadre dello stesso Paese e ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie della stessa federazione.

L’evento sarà visibile in diretta su TV8, nonché in streaming sul sito ufficiale della UEFA e sul canale YouTube di Sky Sport. Sarà disponibile anche su Sky Sport 24, Amazon Prime Video, Sky GO e NOW.

Articolo precedente
Normalità della Fragilità in Salute Mentale in Italia
Articolo successivo
Italia e Cina: Destinazione di Lusso nel Turismo Incoming
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.