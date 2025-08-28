Sorteggi Champions League, le squadre italiane a confronto

È tempo di scoprire le sfide della prima fase della Champions League. Quest’edizione prevede un girone unico, dove ogni squadra giocherà otto partite da settembre a gennaio per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Le squadre posizionate dal nono al ventiquattresimo posto dovranno affrontare i playoff.

Per la Serie A parteciperanno quattro squadre: l’Inter nella prima fascia, la Juventus e l’Atalanta nella seconda fascia, e il Napoli nella terza fascia. Il sorteggio della UEFA si svolgerà a Montecarlo e inizierà alle 18:00.

Le fasce sono definite come segue:

Fascia 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona.

: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona. Fascia 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Club Brugge.

: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Club Brugge. Fascia 3 : Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsiglia.

: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsiglia. Fascia 4: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat.

Il sorteggio procederà estraendo i nomi dei club iniziando dalla prima fascia, seguito dalla selezione casuale delle avversarie. Non saranno consentiti derby tra squadre dello stesso Paese e ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie della stessa federazione.

L’evento sarà visibile in diretta su TV8, nonché in streaming sul sito ufficiale della UEFA e sul canale YouTube di Sky Sport. Sarà disponibile anche su Sky Sport 24, Amazon Prime Video, Sky GO e NOW.