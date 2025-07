Sorteggi Champions League e Europe Cup: novità e sfide 2025

In occasione dei Campionati Europei Giovanili a Ostrava, si è tenuto il sorteggio delle fasi iniziali della Champions League e della Europe Cup sia per le categorie maschili che femminili.

Nella Champions League maschile, le prime otto squadre già qualificate avanzano ai sedicesimi, mentre le restanti formazioni parteciperanno allo Stage 1. Tra queste, l’italiana Tennistavolo Santa Tecla Nulvi è stata inserita nel Gruppo B, dove sfiderà i cechi dell’SF SKK El Nino Praha, i francesi dell’Alliance Nimes/Montpellier e i danesi del Roskilde Bordtenn is BTK 61. Gli altri gruppi includono squadre come il Post SV Mühlhausen 1951 e.V., lo STK Vyhne e il Lille Metropole TT, con le prime due di ogni girone che si qualificheranno per gli ottavi di finale.

Per quanto riguarda la Champions League femminile, il Quattro Mori Cagliari è già fra le prime otto e accederà direttamente allo stadio successivo. Le squadre dal nono al sedicesimo posto parteciperanno a due quadrangolari, con formazioni come l’ungherese Budaörsi Sport Club e le francesi del Saint-Denis TT 93. Anche qui, le vincitrici dei gironi avanzeranno agli ottavi di finale.

Nella Europe Cup maschile, la Marcozzi Cagliari gareggerà nel Gruppo A contro il KTS Gliwice e l’Alicante TM. Le altre squadre include spagnoli, romeni e turchi, con la possibilità di avanzare allo Stage 2, mentre le squadre che non si qualificano andranno all’Europe Trophy.

Infine, il Tennistavolo Sassari parteciperà alla Europe Cup femminile, affrontando le spagnole dell’Universidad de Burgos-Rm Teran, le estoni del TalTech e le portoghesi del GDCS Do Juncal. Anche qui, le migliori squadre proseguiranno nel torneo verso i quarti di finale.