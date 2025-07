Sorteggi Champions League 2026: tutto quello che devi sapere

Il mondo della pallavolo si prepara a un nuovo capitolo della Champions League, uno degli eventi più attesi a livello continentale. Dopo il trionfo della Sir Sicoma Monini Perugia il 18 maggio scorso, l’attenzione si rivolge ora ai prossimi sviluppi del torneo.

Martedì 15 luglio si svolgeranno i sorteggi per l’edizione 2026 della CEV Champions League, un evento atteso che avrà luogo presso l’European Broadcasting Centre di Lussemburgo alle ore 12. Durante questo evento, saranno definiti i cinque gironi della fase principale del torneo 2025.

In totale, venti squadre parteciperanno al sorteggio: diciotto di esse accederanno direttamente alla fase a gironi, mentre le rimanenti due emergeranno dai turni preliminari, il cui inizio è previsto per il 21 ottobre. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce, con ogni girone composto da una squadra per fascia. La categorizzazione delle formazioni sarà basata sul ranking CEV, che considera i risultati delle edizioni 2022, 2023 e 2024.

Tra le squadre di prima fascia sono incluse cinque teste di serie: Trento, Civitanova, Lublin, Zawiercie e altri club di rilevanza europea, pronte a competere per il trofeo più prestigioso. L’assegnazione dei gironi rappresenta un passo cruciale verso la nuova stagione, animando le aspettative di giocatori e tifosi in vista delle sfide all’orizzonte.