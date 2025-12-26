Sorso: imposta di soggiorno non basta per abbattere Tari

Il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas, risponde alle dichiarazioni dell’opposizione sulla bocciatura della mozione che prevedeva l’utilizzo dell’imposta di soggiorno per ridurre la Tari. Secondo il sindaco, la mozione presentata dall’opposizione non contiene indicazioni concrete e non specifica quali interventi finanziati con l’imposta di soggiorno dovrebbero essere sacrificati. Inoltre, non assume alcuna responsabilità politica sulle ricadute che tale scelta produrrebbe sul territorio.

Il sindaco sottolinea che i proventi dell’imposta di soggiorno del Comune di Sorso, pari a 160.000 euro l’anno, non sarebbero sufficienti a ridurre la Tari in modo significativo, ma solo a ottenere un beneficio simbolico, mentre si rischierebbe di compromettere servizi essenziali. Le risorse sono destinate alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, alla promozione turistica del territorio e ai servizi e interventi che sostengono l’economia locale e l’attrattività della città.

Demelas afferma che Sorso non è una realtà che incamera decine di milioni di euro l’anno dall’imposta di soggiorno, come ad esempio Roma, Milano o Firenze, e che pensare di compensare la Tari con l’imposta di soggiorno senza dire cosa si intende tagliare significa fare propaganda, non amministrazione. Il sindaco conclude sottolineando che l’Amministrazione è già impegnata nel contrasto all’evasione fiscale con azioni concrete e verificabili.