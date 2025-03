Sorrisi e Attese: FdI e Forza Italia in Primo Piano, La Lega in Seconda Fila

Rivoluzione in Rai: il Governo Meloni ha raggiunto un accordo sulle nomine dei direttori dei telegiornali, in attesa dell’ufficialità attesa nel Cda del 20 marzo. Le nomine includono figure già in carica che sono state riconfermate e nuovi direttori.

Gian Marco Chiocci resterà direttore del Tg1, ben visto da FdI e Giorgia Meloni. Antonio Preziosi sarà il direttore del Tg2, è sostenuto da Forza Italia e ha precedenti esperienze in Rai. Pierluca Terzulli, sostenuto dal centrosinistra, guiderà il Tg3, mentre Roberto Pacchetti sarà alla TGR, considerato vicino alla Lega.

Tra le nuove nomine, Federico Zurzolo prenderà il timone di Rainews 24, sostituendo Paolo Petrecca, sfiduciato dalla redazione e considerato vicino a FdI. Nicola Rao assumerà la direzione del Giornale Radio a luglio, in quota FdI, quando Francesco Pionati andrà in pensione. Maria Rita Grieco, ex vicedirettrice Tg1, sarà alla guida di Rai Italia e sostituirà Fabrizio Ferragni. Andrea Sassano è atteso al riordino di Radiofonia.

Le nuove nomine evidenziano un equilibrio di potere: FdI avrà il controllo del Tg1, Giornale Radio e Rai Sport, mentre Forza Italia avrà il Tg2, Rainews 24 e Rai Italia. La Lega risulterebbe più limitata, con la sola TGR sotto la sua influenza.

Questi cambiamenti segnano un sostanziale rinnovamento della direzione dei principali tg della Rai, sotto la guida del Governo Meloni, con implicazioni politiche evidenti.