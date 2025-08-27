Sorrentino incanta Venezia con La grazia e star attese

VENEZIA – Questa sera, la Mostra del Cinema di Venezia inizia con la premiere di “La grazia” di Paolo Sorrentino, un film d’amore che segna il debutto del regista nel concorso della manifestazione. Al Lido, Sorrentino ha presentato il suo lavoro accompagnato dagli attori Toni Servillo e Anna Ferzetti. L’evento è atteso da numerosi ospiti, inclusi il ministro della Cultura Alessandro Giuli e mille spettatori nella Sala Grande, mentre il pubblico avrà accesso al film solo a gennaio 2026.

Sorrentino ha condiviso la sua emozione, ricordando il suo primo incontro con il mondo del cinema a Venezia e come la sua carriera si sia evoluta nel tempo, portandolo a conquistare premi prestigiosi. Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha elogiato il film, sottolineando la sua originalità e rilevanza.

In programma anche “Mother”, che aprirà la sezione Orizzonti, un dramma biografico su Madre Teresa interpretato da Noomi Rapace. Questo film offre uno sguardo sulla vita della giovane madre superiora in attesa dell’approvazione papale per fondare il suo ordine.

A condurre la cerimonia c’è l’attrice Emanuela Fanelli, nota per i suoi successi recenti. La serata vedrà la presenza di icone del cinema come Werner Herzog e Francis Ford Coppola. Herzog riceverà il Leone d’oro alla carriera, mentre Coppola, reduce da una recente operazione, sarà presente per onorare il collega.

Inoltre, il red carpet è già affollato di fan accaniti, tra cui quattro giovani di Pordenone arrivati con largo anticipo e un ragazzo che ha messo un cartello per riservare un posto per incontri con George Clooney e Emma Stone.