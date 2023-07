Sorpreso a rubare bici legata a minivan di famiglia austriaca in vacanza, arrestato

Nella serata di ieri una volante della polizia di stato, impiegata in un servizio controllo straordinario in zona stazione, ha arrestato un marocchino sorpreso a tagliare il catenaccio e rompere il blocco di una bicicletta, che era ancorata sul porta pacchi di un minivan di una famiglia austriaca in vacanza a Pisa. La volante, arrivata immediatamente sul posto, è riuscita a bloccare il ladro dopo un inseguimento tra via Corridoni, via Vespucci e Fratti arrestandolo per furto aggravato. La bici è stata riconsegnata ai turisti.