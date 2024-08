Spettacolari immagini del Safari innevato emozionano il mondo: la reazione degli animali sorpresi dalla nevicata va oltre ogni immaginazione.

Lo scorso 19 luglio il profilo Instagram @southafrica ha pubblicato la reazione di molti animali che hanno assistito – nella settimana precedente – a uno scenario davvero inatteso. Un’abbondante nevicata ha iniziato a ricoprire le alture e le zone pianeggianti della “Big Five Game Reserve”. Per fortuna, mentre i 10 ettari di terreno cambiavano colore e consistenza, le camere dei volontari sono riuscite a immortalare le diverse reazioni degli esemplari.

Vengono sorpresi da una nevicata la loro reazione lascia senza parole

Secondo le testimonianze dei volontari della “Big Five Game Reserve”, in Sudafrica, i primi fiocchi di neve avrebbero iniziato a scendere nella notte tra il 7 e l’8 luglio, per poi mostrare il Safari completamente trasformatosi in una distesa innevata la mattina dell’8 luglio.

Le immagini realizzate a Città del Capo e nei dintorni sono presto divenute virali in rete ottenendo milioni di visualizzazioni e mostrando agli utenti un momento di rara bellezza. Le riprese delle reazioni alla meravigliante caduta della neve in Sudafrica ha coinvolto leoni, rinoceronti, elefanti, ghepardi e molti altri soliti frequentatori della natura selvaggia del posto.

Dopo alcuni scatti che – nel 2020 – avevano immortalato la sopravvivenza di 2 cuccioli di questa specie, la scena più iconica della nevicata verificatasi in Sudafrica avrebbe visto anche stavolta come suoi protagonisti una coppia di adorabili ghepardi.

La reazione alla nevicata: le immagini della coppia di ghepardi

Nel filmato condiviso da @southafrica i due ghepardi adulti vengono sorpresi nell’atto di assaggiare reciprocamente i fiocchi di neve appena posatisi sulla testa dell’altro. Una scena

Mentre le temperature continuano a scendere e i ghepardi si allontanano dal loro momento di tenerezza per ammirare il paesaggio innevato, in molti avrebbero valutato questa scena come un momento di “pura magia“.

Altre immagini della neve caduta nella zona del Sutherland sono state riportate – sempre su IG – da @aquilasafaris nei giorni successivi. Una, in particolare, avrebbe colpito gli utenti. Si tratta di quelle che ha visto, alle prima luci dell’alba, gli elefanti esplorare la zona innevata muovendosi lentamente e con stupore.