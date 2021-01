Anche le mandrie al pascolo nel parco del Meisino, alle porte di Torino, hanno propri “aironi guardabuoi” d’accompagnamento. Non è necessario, infatti, dover arrivare fino in Africa o nel cuore del Centro Italia, neanche doversi accontentare delle foto del web per scoprire questa specie ma è sufficiente spingersi fino ai margini del capoluogo piemontese.

È lì, tra il capoluogo e San Mauro, che con un po’ di fortuna si possono scorgere gli aironi mentre si cibano degli insetti che volano intorno ai grandi animali: in Africa sono rinoceronti, elefanti e ippopotami, in Piemonte semplici e pazienti buoi. “Nel tessuto urbano è raro fare avvistamenti simili, gli aironi prediligono zone di prato e distese tranquille e per alimentarsi hanno bisogno di pascoli” sottolinea l’ornitologo Gianfranco Alessandria, coordinatore regionale per conto del Gpso-Gruppo Piemontese Studi Ornitologici del progetto “Garzaie” dell’Università di Pavia.

Aironi e buoi, compagni inseparabili nel parco alle porte di Torino

Gli “aironi guardabuoi”, tipici delle pianure africane dove seguono i grandi animali per cibarsi degli insetti che li circondano, sono arrivati alle porte di Torino, nel parco del Meisino: le testimonianze fotografiche sono state pubblicate da Piemonte Parchi, mensile di informazione e divulgazione naturalistica sulle aree protette pubblicato dalla Regione, e arrivano da un lettore, Roberto Boero, sorpreso da un avvistamento simile. LLe immagini sono state scattate nella zona dell’ex galoppatoio militare di Sassi, tra Torino e San Mauro, la zona del Meisino e quella dell cosiddetto Isolone di Bertolla, nel Po. È una delle aree considerate più rilevanti dal punto di vista ornitologico in Italia, essendo crocevia di rotte di migrazione, e per la sua biodiversità in genere.

Non è chiaro se abbia contribuito anche il silenzio dei vari lockdown a farli avvicinare così tanto al centro urbano. Oggi tra le risaie del Vercellese vivono centinaia di coppie: una ventina a Volpiano, l’unica nell’area metropolitana a ospitare i guardabuoi. Anche se non è detto che arrivino proprio da lì gli aironi dei Meisino: “È una specie che nel periodo invernale tende a distendersi molto sul territorio”. Spostamenti anche estesi che però non sembrano aver legami con il riscaldamento globale.

“Non c’è dubbio che Torino, grazie alla posizione fra tre fiumi seguiti in modo importante da flussi migratori, sia favorita come zona per la varietà di specie simili – sottolinea Alessandria – C’è anche da dire che questi volatili di solito scelgono le città per dormire per approfittare di qualche grado in più di temperatura e della tranquillità. Nel parco della Colletta, ad esempio, c’è un dormitorio notturno di aironi guardabuoi”.