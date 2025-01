Sorpresa Sorpresa, salta il nuovo programma di Alessia Marcuzzi: ecco perché

Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto presentare il nuovo programma “Surprise Surprise” su Rai2 in primavera, un formato originale ispirato a “Carramba Che Sorpresa” di Raffaella Carrà. L’arrivo del programma era stato confermato dalla Rai durante la presentazione dei palinsesti. Tuttavia, ci sono stati cambiamenti recenti. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, il progetto ha subito uno stop e la stessa Marcuzzi avrebbe richiesto di non procedere, temendo un confronto con l’iconico programma di Carrà. Si sta quindi valutando un nuovo titolo da lanciare nella stessa stagione.

In precedenza, Fremantle aveva considerato di affidare il programma a Barbara d’Urso per il sabato sera su Rai1, con la possibilità di una sorta di “Carramba Che Sorpresa”. Davide Maggio aveva anticipato queste indiscrezioni nel marzo 2024, segnalando che l’AD Rai, Roberto Sergio, aveva escluso un ritorno di d’Urso in Rai, anche se sembrerebbe esserci un progetto per lei in fase di discussione. Questo nuovo programma ambizioso potrebbe vederla competere direttamente con Maria De Filippi, che guida il prime time di Canale 5. Tuttavia, il progetto per d’Urso potrebbe rimanere un’idea anziché diventare una realtà concreta nei prossimi palinsesti.