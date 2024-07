“Sorpresa sfumata”, svelato in anticipo il sesso del bebè della famosissima coppia

È notizia di poche ore fa la conferma circa una voce che ormai circolava già da qualche tempo sui social e che attendeva solo di essere confermata dai diretti interessati. I volti noti della televisione e dei social italiani, Giulia Salemi e il compagno Pierpaolo Pretelli diventeranno presto genitori. A rendere noto del lieto evento è stata proprio la coppia attraverso un tenero post pubblicato sulle proprie pagine Instagram.

svelato il sesso del bebè di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Il post ritrae i due giovani innamorati abbracciati tra loro che sfiorano dolcemente l’accenno di pancino che si intravede appena. Una foto accompagnata dalla seguente didascalia:

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile”.

Il messaggio continua così:

“Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.. Mamma e Papà”.

Svelato il sesso del futuro bambino di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La notizia della gravidanza di Giulia Salemi e del suo compagno è stata bene accolta dal loro nutrito pubblico di follower e dai tanti amici vip che hanno sommerso la futura coppia di genitori con una marea di auguri.

C’è però anche chi, incurante di qualsiasi possibile critica, pare abbia fatto anche altro, oltre che augurare loro ogni felicità. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, infatti, ha deciso di battere tutti sul tempo e di rivelare il sesso del futuro bebè.

Alla domanda ‘sarà maschietto o femminuccia?‘ Rosica avrebbe fornito la sua personale risposta decretando il fiocco azzurro per la giovane coppia in attesa.

“Sarà un bel maschietto, ancora auguri. Prima che vendano questa cosa in tv… siccome ci stanno provando, a questo punto lo dico io, altrimenti avrei taciuto, come la storia della gravidanza”.

E a chi gli chiede il motivo dell’anticipazione che potrebbe apparire poco rispettosa nei confronti dei futuri genitori, Rosica si è difeso nel seguente modo:

“L’ho fatto non dicendo della gravidanza perché mi è stato chiesto gentilmente e con una problematica annessa! Ma appena ho saputo che stanno provando a vendere il sesso allora tanto vale che ve lo dico io gratis la questione è chiusa!”.