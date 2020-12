POSSONO sembrare problemi da poco, quasi una semplice questione estetica. E invece lepossono avere conseguenze importanti, in particolare nei più giovani, quando l’organismo è ancora in fase di sviluppo. In effetti,, creando problemi di apprendimento e memoria nei bambini in età scolare. A ricordarlo è la, che nel corso del suo congresso annuale ha dedicato al tema una lettura magistrale tenuta da Takeshi Ono, direttore del dipartimento di ortodonzia della

“Gli studi e i dati presentati del professor Ono sono molto interessanti e sottolineano per l’ennesima volta l’estrema importanza che riveste la funzione masticatoria per la salute dell’intero organismo”, spiega Giuliano Maino, Presidente Nazionale della SIDO. “Le ricerche degli ultimi anni hanno infatti confermato, anche a livello molecolare, che problemi e disfunzioni che compromettono la masticazione hanno effetti sullo sviluppo del cervello”.

Le ricerche, come quella pubblicata da Takeshi Ono nel 2017 sul Journal of Dental Research, hanno infatti evidenziato che in presenza di una masticazione compromessa nelle fasi iniziali della vita si assiste a uno sviluppo anomalo di alcune strutture cerebrali. In particolare, all’interno dell’ippocampo, un’area del cervello fondamentale per la memoria e l’apprendimento, la masticazione compromessa nell’infanzia provoca alterazioni morfologiche, una minore neurogenesi (la nascita di nuovi neuroni) e una minore presenza di fattori neurotropici, cioè di sostanze che regolano la crescita e la sopravvivenza dei neuroni. Il risultato, misurabile, è una minore funzione della memoria spaziale e un peggioramento delle capacità di apprendimento.

“Le prove accumulate sono concrete, anche se ottenute in molti casi utilizzando modelli animali”, sottolinea Maino. “Parlando di esseri umani possiamo dire che si tratta di un’ipotesi estremamente solida, confermata anche da un’altra serie di evidenze relative al legame tra respirazione e facoltà cognitive: sappiamo infatti che anche la respirazione svolge un ruolo importante sullo sviluppo delle funzioni della memoria e dell’apprendimento, e anche questa è a sua volta strettamente collegata ed influenzata dalla corretta anatomia del distretto buccale, dai muscoli facciali e dai denti”.

I problemi più comuni in questo senso riguardano il palato stretto e il cosiddetto morso crociato, malformazioni abbastanza comuni che oggi possono essere corrette facilmente con l’aiuto di uno specialista in ortodonzia.

“Da anni la ricerca sta dimostrando in modo inequivocabile come gli ortodontisti non siano soltanto gli specialisti che devono raddrizzare i denti per motivi estetici”, conclude Maino. “Possiamo e dobbiamo occuparci a 360 gradi della cura delle persone soprattutto quelle in età pediatrica. Si stanno, infatti, raccogliendo sempre più evidenze scientifiche che sottolineano lo stretto legame tra i problemi della masticazione e alterazioni di funzioni importantissime dell’organismo. Un trattamento ortodontico tempestivo può dunque rappresentare una soluzione a molti problemi dei giovani in crescita. Come prima cosa bisogna riuscire ad informare i genitori e sensibilizzarli perché sottopongano i propri figli a controlli periodici. Si calcola che oltre l’80% degli italiani ha problemi di malocclusione e quindi non presenta un corretto e fisiologico combaciamento tra i denti delle due arcate. Effettuare regolarmente visite con uno specialista in Ortodonzia è fondamentale e ogni bambino dovrebbe farlo a partire almeno dal quinto anno d’età”.