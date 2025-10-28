Sorpresa durante le vacanze: un tagliasiepi in piscina

Emma Louise Jones ha vissuto una sorprendente interruzione della sua vacanza mentre cercava di godersi un momento di relax. L’ex presentatrice sportiva della BBC ha condiviso con i suoi 435.000 follower su Instagram alcuni scatti in cui indossava abiti audaci, ma il suo riposo è stato rovinato dal rumore di un cespuglio potato vicino alla piscina. Un uomo armato di tagliasiepi stava riordinando il cespuglio proprio accanto a dove si trovava lei.

Emma ha immortalato l’inaspettato “ospite” e ha pubblicato la foto con una didascalia ironica sulla sua Instagram Story. Sebbene il rumore avesse interrotto il suo relax, il suo spirito non si è completamente spento. In seguito, ha posato davanti a uno specchio indossando un top bianco attillato.

Le ultime immagini di Emma hanno attirato l’attenzione anche dei suoi colleghi, che le hanno fatto apprezzamenti in seguito a foto in cui indossava un top nero trasparente. Commenti entusiasti sono arrivati da amiche come Laura Woods e Carol Vorderman, dimostrando il loro supporto.

Tuttavia, Emma ha anche affrontato alcune attenzioni indesiderate sui social. Ha condiviso alcuni messaggi piuttosto stravaganti ricevuti, tra cui una richiesta inappropriata da un utente. La sua reazione è stata sarcastica, dimostrando che sa mantenere il controllo anche di fronte a situazioni imbarazzanti.

Nonostante le interruzioni e le strane richieste, Emma continua a brillare e a divertirsi durante la sua vacanza, mostrando la sua personalità forte e la sua capacità di affrontare le avversità con un sorriso.