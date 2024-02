Sorpresa di Mahmood, bacio ad un ragazzo: il cantante come non l’abbiamo mai visto

Proprio mentre volgeva al termine la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, sui social a sorpresa iniziavano a circolare alcune brevi clip di Mahmood in intimo intento a regalare limoni.



Non si tratta di video promo legati al Festival, ma in un altro progetto con uno stilista americano a cui ha collaborato il cantante di Tuta Gold.

I filmati che a sorpresa sono stati pubblicati sui social (anche dalla famosa drag queen Aquaria) fanno parte del cortometraggio “Safe From Harm” di Willy Chavarria, girato per accompagnare la nuova sfilata del designer. Di Mahmood e questo corto si è occupato anche il New York Times. Il celebre quotidiano americano ha parlato del nuovo lavoro di Willy Chavarria svelando qualche dettaglio.

“Chavarria: designer, attivista e ora autore. Nella sua prima incursione nel mondo del cinema, Willy Chavarria mette alla prova ancora una volta i confini della rappresentazione, del genere e del gusto. Il designer ha rilasciato un cortometraggio di 11 minuti dal titolo Safe From Harm, un corto senza trama, ma altamente melodrammatico, sensuale e angosciante, interpretato da un gruppo di modelli e modelle famose tra cui Paloma Elsesser, Hiandra Martinez, l’attivista Kai-Isaiah Jamal e anche il cantautore italiano Mahmood. Nella foto che vi proponiamo appare proprio il cantante italiano Mahmood insieme ad altri modelli. Il cortometraggio è stato girato in 10 giorni in un convento nel quartiere Ridgewood del Queens.

Con questo speciale corto Chavarria ha aperto il suo show venerdì sera. Si tratta di una sorta di benvenuto: “La verità è che questo rappresenta amore e protezione e riguarda chiunque abbia mai provato il dolore di essere escluso. Amore, ma non solo. Anche perché siamo in uno stato di paura e tristezza adesso, per quello che sta succedendo in Ucraina e a Gaza e con le elezioni. Tutti stiamo sperimentando queste sensazioni e non mi sembrava giusto ignorarle“, ha detto il designer, usando un linguaggio più colorito di questo”.