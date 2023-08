Sorpresa brani sanremesi: chi saranno i prossimi a ottenere una certificazione

Chi bazzica questo sito sa che da tempo seguo le certificazioni dei brani sanremesi scelti da Amadeus per sottolineare il suo ottimo fiuto in fatto di musica. E no, nessuna battuta sulla grandezza del naso, please. Con la certificazione ottenuta dal collettivo Colla Zio, sono saliti a 21 gli artisti (su 28 totali) che hanno conquistato almeno un disco d’oro. A sorpresa, però, potrebbero ben presto arrivarne altri due.

A sottolineare questo aspetto è stato il portale All Music Italia che ha evidenziato come dei 7 artisti a non aver ottenuto nessuna certificazione, 2 di loro potrebbero ottenerla nel corso delle prossime settimane/mesi. Chi? I Modà con il brano Lasciami (che avrebbe venduto in totale 46 mila copie) e I Cugini di Campagna con Lettera 22 a quota 41 mila copie. Il disco d’oro, come sappiamo, viene dato al raggiungimento delle 50 mila unità vendute composte anche dalla somma degli streaming sulle varie piattaforme.

Lontanissimi da qualsiasi certificazioni Anna Oxa e Gianluca Grignani (25 mila copie vendute la prima; 34 mila copie il secondo) e tutti i giovani come Sethu (34 mila copie), Will (31 mila copie) e Shari (29 mila copie).

Se l’anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 37 dischi di platino e 4 dischi d’oro; quest’anno i brani scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 hanno totalizzato 27 dischi di platino e 9 d’oro.

Edizione 2023 di Sanremo, le certificazioni

5 dischi di platino (500.000 copie)

4 dischi di platino (400.000 copie)

Due Vite – Marco Mengoni

Supereroi – Mr Rain

3 dischi di platino (300.000 copie)

2 dischi di platino (200.000 copie)

Il Bene Nel Male – Madame

Due – Elodie

1 disco di platino (100.000 copie)

Made In Italy – Rosa Chemical

Splash – Colapesce e Dimartino

Duemilaminuti – Mara Sattei

Alba – Ultimo

L’Addio – Come_Cose

Furore – Paola & Chiara

Polvere – Olly

1 disco d’oro (50.000 copie)

Mare Di Guai – Ariete

Mostro – gIANMARIA

Un Bel Viaggio – Articolo 31

Vivo – Levante

Parole Dette Male – Giorgia

Se Poi Domani – LDA

Terzo Cuore – Leo Gassmann

Non Mi Va – Colla Zio